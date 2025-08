Revelaron quién es el famoso que tiene una cuenta falsa de Instagram para "chamuyar mujeres"

El dato no pasó desapercibido y, a los pocos minutos de ser difundido, Ochoa recibió un llamado del entorno del artista. “El mánager de L-Gante me preguntó de quién era esa cuenta, porque Elian no se comporta de esa manera”, contó. Sin embargo, poco después, el nombre de esa cuenta fue modificado, lo que alimentó aún más las sospechas.