El riesgo de llevar a los niños en moto

Si hay personas que tienen confianza absoluta en la gente, esas son los niños. No creen que los extraños o los conocidos vayan a hacerles daño y consideran que los demás (los adultos) saben hacer las cosas. No tienen miedo cuando los suben a vehículos inestables como las motos y son los menos protegidos en los viajes. No hay -o no se adquieren- ropas con protección para ellos, como usan los motociclistas de experiencia, porque “sale caro” comprar ropa cara para una “personita” que crece sin parar hasta los 18 años, o más. Tampoco, por razones parecidas, se los provee de cascos, siendo que es la cabeza la parte del cuerpo con más riesgo en un accidente.