Lorena Vega dirige, actúa, crea, escribe y es popular

- Cada lenguaje me ha dado diferentes cosas, pero si tuviese que decir algo en común, me ha dado experiencia, amigas y amigos; me ha dado entusiasmo; me ha dado la posibilidad de pensar nuevos proyectos porque también se genera como un encadenamiento virtuoso... compartís un proyecto con alguien y te das cuenta que tenés sintonía, que tenés un mismo lenguaje expresivo o que te entendés, que tenés puntos en común. Entonces funciona un poco así: gente con la que te cruzas, que te das cuenta que podrías hacer una obra o que tenés ganas de filmar con ella y entonces un proyecto me ha traído otro proyecto, me ha dado la posibilidad de pensar, aunque depende el material que hayamos actuado, de ciertos temas desde distintos enfoques. Cualquiera de las tres disciplinas me dio mucha vitalidad y mucho sentido de comunidad.