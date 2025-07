Taxistas tucumanos enfrentan su peor crisis en años: "Hay poco trabajo por la competencia desleal"

A pesar del panorama, algunos todavía resisten a pasarse al sistema de aplicaciones. “Soy taxista, no quiero trabajar con la app. No le encuentro sentido”, dice uno. Otros, en cambio, lo ven como una salida inevitable. “Voy a tener que aprender. Muchos no lo hacen por desconocimiento, no porque no quieran”, reflexiona otro conductor.