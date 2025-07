Con Armani en el arco, este sería el "11" titular de River para enfrentar a San Martín por Copa Argentina

En esta ocasión, se especuló con una situación similar, ya que el arquero suplente acumula varios meses sin competencia. Pero el cuerpo técnico priorizó la mejor versión disponible y volverá a apostar por Armani, que además de estar en un momento sólido, se destacó recientemente en las definiciones por penales. “Armani es un arquero que viene atajando muy bien y tiene una actualidad fenomenal, pero eso lo suelo hacer. Las posibilidades estaban. No sé por qué se generó eso”, comentó el DT, al tiempo que se refirió a una polémica generada por una publicación en redes de Ledesma. “Lo del posteo fue una pavada. Si creen que me dejo llevar por eso, no me conocen. Todos opinan y hacen especulaciones al respecto. Es un país así. No podemos aclarar todo lo que se dice”.