Con tobillera electrónica, Alperovich ya está en su departamento de Puerto Madero

Situación familiar

El juez también evaluó la situación familiar del ex gobernador, considerando el impacto que su detención ha tenido en su entorno más cercano. Si bien este punto no fue el predominante, sumó al cúmulo de argumentos presentados para justificar la medida. No obstante, la decisión no estuvo exenta de condiciones estrictas. Alperovich deberá llevar una tobillera electrónica para monitoreo constante; se le prohíbe el contacto con testigos y víctimas de la causa, y tiene vedada la salida de su domicilio salvo expresa autorización judicial para asistir a turnos médicos debidamente comprobados.