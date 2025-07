Fausto Grillo, el defensor que cruzó el mundo y que eligió Atlético Tucumán para volver a ser él

Grillo no promete fuegos artificiales. No vende humo. No se presenta como figura rutilante ni como solución mágica. Su estilo es otro: mesura, compromiso y una honestidad que se nota en cada frase. “Soy una persona sencilla que viene con mucho recorrido. Ya estoy readaptado al fútbol argentino, después de mi paso por Europa y de haber vuelto este año a Belgrano”, explica. Allá fue titular casi todo el semestre, aunque muchas veces fuera de su hábitat natural. “Jugué de lateral izquierdo por la lesión de un compañero. Ricardo Zielinski me pidió que lo hiciera, y mi forma de ser me impide decir que no. A veces uno se expone, pero valoro haber tenido rodaje. Eso me sirvió para volver a tomar ritmo en este fútbol tan intenso”.