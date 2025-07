La oportunidad en la tormenta: San Martín quiere golpear a River, justo en el momento en el que perdió a su jugador más determinante

En ese sentido, el flamante nuevo DT no lo niega. Sabe que el margen de ensayo será escaso y que todavía está en pleno proceso de descubrimiento. “Vamos a buscarlo, aunque sea River”, advirtió de entrada, más como declaración de principios que otra cosa. Su mensaje fue directo, y no sólo para el grupo: también para los hinchas, para la historia y para el escudo. Sabe que no puede prometer certezas, pero sí actitud. En ese terreno quiere construir. El problema es que el reloj no se detiene y la Copa Argentina no espera.