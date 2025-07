Boca Juniors, al borde del colapso: tres jugadores fueron marginados del plantel

La exclusión del ex Manchester United tiene antecedentes. Desde el Mundial de Clubes, cuando Russo priorizó a Ayrton Costa por sobre Rojo, la relación se fue erosionando. El defensor no volvió a jugar un partido oficial desde mayo y, aunque Estudiantes de La Plata mostró interés en repatriarlo, no hubo una oferta concreta. Boca tampoco acepta una desvinculación unilateral y, mientras no llegue una propuesta que compense la rescisión, su contrato (que vence en diciembre de 2025) sigue vigente. Pero su lugar ya no está en el primer equipo.