Cartas de lectores: Hospital Padilla

Una vez más en este año, sufrí un accidente y concurrí (caminando, vivo a una cuadra) al Hospital Padilla. Como saben los periodistas, “Good News, no News” (las buenas noticias no son noticias); sin embargo, quiero destacar una que ¡sí, es buena! Entré por la puerta de Emergencias con un torniquete en mi brazo izquierdo sangrando fuertemente y muy asustado… me había cortado con una amoladora… que nunca debía haber usado. El personal, igual que en el accidente anterior, me trató con premura y eficiencia. A los 15 minutos ya me habían puesto anestesia y me hicieron siete puntos. A la media hora ya estaba -curado- en mi casa. A la semana fui para que me sacaran los puntos y comprendí que no hay nada más democrático que este hospital; uno puede ver personas de edades diferentes, de todas las clases económicas y sociales ser atendidas sin reparos con mucha limpieza, eficiencia y dedicación. Vaya mi reconocimiento y agradecimiento a quienes hacen posible la existencia de este excelente centro asistencial; a quienes curan a los enfermos y accidentados, a quienes mantienen el lugar limpio; médicos, cirujanos, enfermeras, personal de limpieza… a todos ellos.