Educación interrumpida: una segunda oportunidad

Natalia terminó la escuela secundaria años después de lo previsto. “Me fue mal en el colegio por problemas familiares y me atrasé. Me quedó una materia pendiente y me hablaron del colegio para que la rindiera. Me alegró porque quería inscribirme en la facultad y pude hacerlo. Ahora estudio ingeniería desde hace dos años”, cuenta. Su historia es una entre muchas de las que comenzaron a cambiar a partir de un programa impulsado en Alderetes, con el respaldo de Unicef.