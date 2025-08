Nuevas formas de amar: la Generación Z lidera el cambio en los vínculos afectivos

Así lo revela el estudio “Radiografía de la no monogamia en Argentina”, elaborado en 2025 por Gleeden, la app de encuentros no monógamos, junto con la consultora Dive. El informe indica que el 22% de los centennials ya ha experimentado relaciones no monógamas, como vínculos abiertos, tríadas o acuerdos sin exclusividad sexual. Les siguen los jóvenes de entre 25 y 34 años (17%) y quienes tienen entre 35 y 44 (14%).