La dura historia de "Locomotora" Oliveras: violencia de género y traición dentro de su propia familia

El golpe que cambió su vida

Determinada a defenderse, comenzó a entrenar sola: “Lo que hice fue aprender a defenderme sola porque en el pueblo no había boxeo. Así que cuando él no estaba hacía sentadillas, abdominales en el piso, entrenaba con mi sombra”. Hasta que un día decidió ponerle fin a la violencia. “Un día vino a pegarme como lo hacía siempre. Entonces lo esperé, cerré el puño y le di con toda la fuerza que tenía. Cayó sorprendidísimo al suelo. Agarré a mi bebé, una bolsa de nylon, y me fui. No volví nunca más”.