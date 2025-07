Horror anunciado

Nadie hubiera querido leer

Como si se tratara de una conspiración a plena luz del día -como alguien la llamó-, Hitler también preanuncia que Alemania, en su carácter de guardiana de la raza aria, tiene por misión emprender una batalla hasta el fin contra el enemigo que su paranoia cree ver escondido -agazapado- detrás de todo: el judío. Por eso, Vitkine concluye: “Mein Kampf no es solamente un libro banal. También es un libro terrible, porque es de una violencia intensa, incluso para la época: un precipitado de odio, de un odio frío, recubierto de ropaje metodológico, sin apelación, absoluto. Mein Kampf banaliza el terror y anuncia también otra cosa: la utilización de todos los recursos de un Estado en la lucha contra los judíos, al servicio de una solución global, mundial, definitiva, de la cuestión judía, que debe saldarse con la desaparición de la ‘raza judía’”. Como se advierte, a Vitkine le ha tocado la penosa tarea de descender a la matriz del infierno hitleriano, para ensayar la prehistoria del libro que no debió ser escrito -que no debió existir-, lo que, por su parte, convierte a la obra del francés en aquella que nadie hubiera querido o necesitado leer.