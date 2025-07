Un nuevo testimonio por el caso Epstein salpica a Donald Trump

Lo que sabe Ghislaine Maxwell, ex pareja de Jeffrey Epstein

Sobre si la declaración ante el fiscal de la ex pareja y cómplice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, Mark Epstein afirmó: "No sé nada más de lo que todos saben: que está en prisión y la han acusado de mentir bajo juramento, pero no sé qué podría decir o saber. Mire, Jeffrey dijo que tenía información que perjudicaba a Trump: tal vez ella sepa de qué estaba hablando".