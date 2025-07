Barrio Sur: Sangenis le respondió a Toscano tras las críticas por los adoquines

“Toscano cuestiona la remoción de adoquines que tienen decenas de años, pero no tuvo problemas en dinamitar la plaza Independencia, eliminar los espacios verdes para hacer la plaza más cara del mundo. Si queremos hablar de identidad, hubiésemos cuidado el principal paseo público de la ciudad. Se nota que se aproximan las elecciones y estos dirigentes que no tienen ninguna iniciativa superadora critican cualquier cosa con tal de aparecer en los medios. Parece que no acusa el recibo todavía de que perdieron la capital por la falta de planificación y de gestión”, subrayó Sangenis.