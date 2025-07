El rol del periodismo y los parecidos de una política de “purgas” que consolida castas

Acostumbrado a hacer en general su voluntad, el Presidente es capaz de hacer un discurso principista y esperanzador como el que brindó en La Rural pero, a la vez, no puede no disimular sus alteraciones, ya que está claro que no le gusta que se lo cuestione. El periodista no está para agradar y es eso lo que no logra visualizar ni Milei ni la barra bullanguera que le hizo la claque el martes pasado en La Derecha Fest en Córdoba, ni tampoco quienes encerraron a la prensa en un corralito, lejos de lo que estaba sucediendo en el escenario y en la sala, se supone que en nombre de los valores de la libertad, un concepto básico del ser humano que, aunque lo resaltó frente al campo quizás con sinceridad, a la hora de ver cómo funciona en la práctica se lo notó una vez más flojo de papeles.