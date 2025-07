La dura respuesta de Inter Miami sobre la sanción a Messi por no jugar el All Star Game

"Es un profesional consumado un animal competitivo", fue tajante Jorge Mas, co-propietario de Inter Miami. Uno de los popes de Las Garzas hizo una conferencia de prensa informal, no programada, para expresar el malestar que generó la sanción que tuvo Lionel Messi por parte de la MLS al no jugar el All Star Game del viernes, el Partido de las Estrellas que reunió a jugadores de la liga de Estados Unidos y México que terminó con triunfo de los estadounidenses por 3-1.