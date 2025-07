Jaldo toma distancia del ajuste que aplica la Nación

Salas López hizo un análisis de la incidencia de la situación argentina en los principales cultivos de la provincia. “La economía está en una situación delicada a nivel macro, a nivel país. Y en el caso local, el precio del azúcar no está acompañando. Es una situación algo compleja y que por supuesto habrá que ver cómo resolver, cómo evoluciona la exportación y la producción de alcohol”, expresó. En este aspecto, el asesor de la Experimental, Jorge Scandaliaris, dijo a LA GACETA que la zafra azucarera está llegando a la mitad del ciclo de esta temporada. La Estación Experimental había proyectado unos 18,5 millones de toneladas de materia prima para esta zafra. En este aspecto, Scandaliaris resaltó que las heladas no fueron tan perjudiciales como en otros períodos. Según sus cálculos, el ritmo de molienda diario ronda las 120.000 toneladas. Asimismo, destacó que probablemente se termine la zafra con un buena producción de alcohol. “El país no tiene posibilidad de producir la nafta que se necesita que, en muchos casos, se importa. Por eso, el bioetanol juega un papel fundamental para suplir este escenario”, indicó.