Por unos días, se podría viajar en colectivo hasta por $ 95

Esfuerzos

En referencia al servicio de transporte público en Tucumán, Berretta aseguró que funciona mejor que en otras provincias como Corrientes, Chaco, San Luis, San Juan y Salta. “Están con constantes conflictos laborales con interrupciones de servicio, en cambio nosotros acá trabajamos en forma conjunta; no solo mantenemos una de las tarifas más bajas del país, sino que esos usuarios no sufrieron las mismas consecuencias. Esto a veces no se ve y el esfuerzo es grande del lado del Gobierno y de los empresarios”, resaltó.