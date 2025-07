Néstor Garnica reivindica el estilo de los músicos populares

- Si bien no está en su mejor momento, siempre aparecen nuevos músicos, es algo que no se acaba. El folclore sigue creciendo de una manera linda, aunque no sé si multitudinaria. En cada lugar donde actúo hay nuevos valores junto a los de siempre, que ya venían haciendo su camino. Es un manantial de música que no se agota. Eso me pone contento, porque es la identidad argentina. Pero no hay ningún artista emergente que me interese últimamente; quizás sea porque estoy muy metido en lo mío y no estoy escuchando mucho de otros.