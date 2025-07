Luminería recrea íntegro “Adiós Sui Géneris”

- Todavía sigo emocionándome un montón cada vez que escucho su obra. Hace poco estábamos hablando con otro músico y justamente empezó a sonar “Cuando ya me empiece a quedar solo”, y entonces nos quedamos escuchando cómo Charly hablaba desde su juventud a su viejo actual. Impresionante. La verdad que para mí significan un montón. Como decía, escuchar ahora, ya a mi edad, los temas que oía cuando era adolescente y que me siguen gustando muchísimo tiene un sentido especial. Pero realmente cobran otra significación en este momento, porque entiendo tal vez diferentes las cosas que cuando fue la primera vez. Sui Generis me enseñó a escuchar la música realmente.