Millonaria condena a una empresa de televisión satelital por cobro de cargos indebidos

La Cámara, con las firmas de los vocales Luis José Cossio y Rodolfo Movsovich, determinó que DTV no cobra intereses punitorios por mora, sino solo el "cargo por gestión de cobranza". Incluso no consideró correcta la naturaleza jurídica de "cláusula penal" que la jueza de primera instancia le otorgó al cargo, ya que DTV no cobra intereses por mora. Concluyó que, conforme al tenor literal de la cláusula ("Cargo por gestión de cobranza"), su generación se encuentra sujeta a dos condiciones: la mora del cliente y el despliegue de actividades por parte de DTV tendientes a gestionar el cobro. Desestimó la postura de DTV de que las gestiones no son necesarias, pues esto vaciaría de contenido la cláusula y significaría un enriquecimiento sin causa.