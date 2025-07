Cómo declarar compras en el exterior y evitar sorpresas incómodas en la Aduana

Franquicias vigentes y cuando se paga

Por vía aérea o marítima, la franquicia asciende a U$S 500 por persona mayor a 16 años y otros U$S 500 para compras en free‑shop de llegada. Por vía terrestre o fluvial, el límite es de U$S 300 (U$S 150 para menores). En el caso de viajar en grupo familiar, se puede sumar la franquicia.