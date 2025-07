Cartas de lectores: Carta para mi perro

Toda mi vida tuve un perro de mascota; un amigo fiel al que jamás le hice faltar alimento, vacunas, un buen lugar para que duerma y buen trato, sin que importe su tamaño, su pelo o su raza. “Luna” tenía las manchas y el tamaño de un ternero. Y el “Toby” era una mezcla de perro salchicha, con vagabundo, color marrón tabaco; y para mi familia fue un héroe. Una vez entraron siete asaltantes armados y desvalijaron mi domicilio. Él se metió bajo la cama de mi hija; y mientras ella estaba maniatada, le lamía su mano, protegiéndola. Hace unos cinco años entró a mi hogar un “caschisito”, que me regaló una vecina. Mezcla de pequinés con caniche, de color blanco, con bigotes similares a los del perro volador de la película “La historia sin fin”. Mis nietos lo bautizaron Falcon. Esta carta va para él: “Querido amigo, te escribo estas sentidas lineas para saber cómo la estás pasando en tu nuevo hogar. Lo importante es que te cuiden y que en estas noches de tanto frío tengas un lugar bien resguardado; y que te den el alimento que te gusta. Ya pasó una semana de tu partida, y no nos podemos reponer. Te extrañamos un montón; en especial, mis nietos, que te buscan por todas partes y a toda hora escuchan tu ladrido. Y no entienden qué pasó. Nos cuesta contarles que te dejamos salir para que des unas vueltas y regreses. Pero alguien te robó. Esperamos que se arrepienta y nos haga saber cómo recuperarte. Y a vos, querido Falcon, cuando tengas una oportunidad, en algún descuido, ¡escapate y volvé!