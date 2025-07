Roque Narvaja hace las canciones que el público ordena

Magia

A Narvaja le gustan todas las canciones de su repertorio (“son como hijos, imposible querer uno por encima de otro”, dice), pero admitió que no sabe por qué algunas triunfan y otras no. “Hay mucho de magia en todo esto, de fantasía. Eso no lo puede saber nadie. Hubo muchas canciones que pensaron que iban a funcionar, no funcionaron, y viceversa (como ‘La felicidad’, por ejemplo). Es muy curioso que algunos temas que uno piensa que van a funcionar después no pasa nada -le había dijo a este diario en una entrevista del año pasado-. Las canciones del pop rock que yo hago tienen una identidad, una forma de ser que son prometedoras, pero mi público me dice que le gustan temas que jamás hubiera imaginado que le guste, más que otras; en ese sentido me sorprendo yo también”.