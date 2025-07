Del dolor al perdón: la historia que unió a Salvador y al hombre que lo atropelló

Entre quienes vieron el video, apareció una figura inesperada: Carlos, el cadete que conducía la moto que atropelló a Salvador. Lejos de esconderse, decidió presentarse voluntariamente en la veterinaria y buscar una forma de reparar el daño. “Yo iba rápido, no lo niego. Frené, pero la calle estaba mojada. No supe qué hacer en ese momento. Pero cuando vi lo que habían publicado, me conmoví profundamente. Tenía que hacerme responsable. Es una vida”, aseguró a este diario.