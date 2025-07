Battaglia confirmó cómo se enteró de su despido de Boca: "Fue real, fue en una estación de servicio"

Battaglia también fue duro con la conducción de Riquelme

Por último, apuntó contra el estilo de conducción de la actual dirigencia. “Cuando te quieren contratar, sos el más lindo del mundo. Pero cuando ya no te quieren, el trato cambia radicalmente. Esa parte es la que no me termina de cerrar”, lanzó, con un mensaje directo hacia Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol.