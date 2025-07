Amenazas mutuas: una supuesta amante uruguaya aseguró tener un video íntimo de Mauro Icardi

Natasha Rey compartió un video íntimo de Mauro Icardi

Atacada directamente, Rey no demoró en responder a la ofensiva. “Te ardió, te llegó. No le entran las balas a él”, escribió irónica la vedette en una historia de Instagram. También anticipó que en breve respondería porque Icardi estaba haciendo con ella lo mismo que había hecho con Suárez en un principio: negarla. “En breve muestro tu mini p***, las fotos que me mandaste”, arengó Rey.