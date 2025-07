El daño por cambio climático puede recibir castigos

Aunque el dictamen no es vinculante, indica que los Estados firmantes de los acuerdos vigentes sobre el clima están obligados a tomar medidas para limitar las emisiones de CO y contener la subida de temperaturas en 1,5 grados de la media del planeta. Recalca la necesidad de proteger el entorno para respetar los derechos humanos, e indica que los Estados que no tomen estas medidas pueden estar violando el derecho internacional.