El plan que tiene Ariel Martos para evitar que el plantel de San Martín caiga en distracciones

“Se viene un partido complicado, pero empezamos la semana motivados. No hay equipos fáciles y va a seguir así hasta el final del campeonato”, explicó el DT, que no se deja impresionar por los resultados ajenos. “Lo que pasó el fin de semana con Atlanta ya no me sorprende. Lo que sí, valoro mucho la campaña que estamos haciendo porque nos sostenemos peleando los primeros puestos”, afirmó.