Casi familia, la comedia argento-brasilera es tendencia en Netflix: de qué se trata

Esta comedia familiar no ha logrado deslumbrar a la crítica. La presencia de Gabriel Goity es uno de los elementos más atractivos, sobre todo para el público argentino, sin embargo algunos medios sostienen que no está aprovechado del todo. Otros críticos consideran que la diferencia idiomática entre los dos hombres, en este caso, no se ha explotado, y lleva a que el personaje de Goity pierda naturalidad.