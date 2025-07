Belén Sappia, la tucumana que conquistó La Voz: “La música es mi manera de expresarme”

En la audición final, dos coaches se dieron vuelta. Primero fue “Luck Ra”, luego La Sole. “Yo no lo podía creer. Mientras cantaba, veía que estaban ahí, tan cerca… me puse muy nerviosa. Sentía que no me alcanzaba el aire”, confiesa. Finalmente, eligió a Luck Ra como coach. “Tiene mi edad, es más chico incluso. Está aprendiendo al igual que nosotros y eso lo hace más cercano”.