Boca llega golpeado y con cambios urgentes al cruce contra Atlético Tucumán por la Copa Argentina

Miguel Ángel Russo atraviesa un momento determinante en su segundo ciclo al frente de Boca. Lo que comenzó con ilusión en el Mundial de Clubes terminó empañado por la eliminación en fase de grupos: empate inicial ante Benfica que encaminaba al equipo, pero luego la caída frente al Bayern Múnich y el insólito empate frente a Auckland City comenzó a poner en jaque al DT. El golpe internacional dejó secuelas y la transición al Torneo Clausura no ayudó a recomponer la imagen. Empates sin brillo ante Argentinos de visitante y ante Unión en La Bombonera encendieron las alarmas. El equipo no juega bien, los resultados no acompañan y los hinchas comienzan a perder la paciencia.