Pánico durante el aterrizaje: un incendio forzó a los pasajeros de Virgin Australia a huir de sus asientos

Los testigos revelan que la tripulación de cabina finalmente pudo extinguir el incendio con éxito con botellas de agua después de que los intentos iniciales con extintores a bordo no tuvieran éxito, según señaló The New York Post. De acuerdo con el medio The Independent, la tripulación logró extinguir el incendio antes de aterrizar y retiró la bolsa una vez que el avión aterrizó.