Simplificación, ecología y equidad: claves de la Boleta Única de Papel

El ex director nacional electoral y actual secretario electoral de la provincia de Chubut, explicó los principales cambios que implica este nuevo mecanismo. Mencionó, por ejemplo, la eliminación del tradicional cuarto oscuro. “Ya no es necesario porque no hay múltiples boletas que requerían espacio, va haber una sola. Entonces lo que habrá es una mesita con una mampara, donde el votante podrá marcar su opción en absoluto secreto, pero a la vista de todos. Esto facilita, hace todo más rápido”, desarrolló.