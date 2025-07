Boca: la lista de Miguel Russo para la Copa Argentina y los nombres que generan polémica

Palacios, en el "ojo del huracán"

Otro caso que llamó la atención fue el de Carlos Palacios. El delantero chileno no figura entre los convocados y su ausencia no parece haber sido una decisión exclusivamente médica. El día posterior a su cumpleaños, no pudo entrenarse con normalidad. Si bien trascendió que se le realizarían estudios por una supuesta molestia en la rodilla, en el cuerpo técnico no cayó nada bien esa situación. Russo venía apostando por él, incluso más allá de su rendimiento irregular, pero esta vez no hubo contemplaciones. A diferencia de lo ocurrido ante Argentinos, cuando se lo esperó tras un cuadro febril, esta vez quedó descartado rápidamente. Quedará por ver si recupera terreno en los próximos compromisos.