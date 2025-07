Un documental refleja los sentimientos previos a salir al escenario

“También pude retratar a las personas que están detrás de todo, como el personal del teatro y los técnicos que muchas veces son invisibilizados y no mencionados. Y además me encontré con una figura de mi mamá que no conocía del todo bien, una figura fuera de la casa y de la intimidad, que con fuerza y potencia formó parte de su vida por 20 años. Así es como el retrato de ella fue flotando a través de cada plano sin que lo buscara y el objetivo de filmar el ‘Bolero’ se convirtió en un homenaje a mi madre como directora del cuerpo de bailarines, que no sería lo que es hoy si no hubiera sido por su creación, su manejo y su formación”, dice Lichtmajer en una consulta que le realizó LA GACETA.