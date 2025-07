Cartas de lectores: biocombustibles

Desde el sábado 19 la prensa destaca la importancia de la reunión técnica denominada Cumbre por el Bioetanol en Tucumán y el NOA. Entre los fundamentos que oficialmente se dieron a conocer para tan importante evento se destaca “reclamar por el aumento del corte de la mezcla con naftas desde el 12 % al menos hasta el 15 %“. Aquí está justamente lo que dicho con honestidad llama la atención en algo que se conoce desde el 2022 y es la existencia de una resolución emanada por la Secretaría de Energía de la Nación, la N° 689/22 del 6 de octubre de ese año y donde en extenso y con buenos argumentos se establece (entre otras cosas) en su artículo 5 la definición del bioetanol proveniente de la biomasa etc. Pero lo más importante está en el artículo 8 donde se señala taxativamente “el porcentaje de mezcla obligatoria establecida en la norma vigente”. Precisamente en el Anexo IV están los valores (suponemos vigentes ahora) dado que no conocemos que hayan sido derogados ni reemplazados ni con acto administrativo alguno en su contra. La resolución, que interesa que sea cumplida, respeta algunos valores clave que tienen las naftas y venían desde la Resolución 576/2019 cuando se llevó la mezcla del 10 al 12 % actual. Esos valores son RON 93 y MON 83 más el 4.5 % de oxígeno en peso en surtidor etc. Lo más importante de la resolución 689/22 que nos interesa citar es cuando en ese anexo menciona “Contenido de Bioetanol hasta 15“ y manteniendo la prohibición de emplear MTBE u otros oxigenantes en las naftas. Todo lo expresado es para naftas grado 2 (súper) con 95 octanos y grado 3 (premium) con 98 octanos (ver LA GACETA Rural del 5 de julio). Lo que honestamente desconcierta es que pasaron tres años supuestamente en vigencia pues no se conocen datos que objetaran la misma ni tampoco acciones a su favor. Cosa rara por cierto. Una lástima esos tres años. Recién ahora aparece el pedido concreto de llevar la mezcla del 12 al 15%. ¿Por qué no se empujó antes con la citada resolución debidamente publicada como instrumento público? Dejo el interrogante. Ahora, solo para recordar.: hace 40 años, con el Plan Alconafta (1978-89) la mezcla era 15 % con el alcohol anhidro 99.5 % y de uso actual, en que Tucumán tuvo el privilegio de hacer conocer al país.