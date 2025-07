Locura por Atlético Tucumán: a falta de un día para el inicio de la venta, los hinchas ya acampan por una entrada

Ricardo lo tiene claro: “No vine a guardar lugar para nadie. Me vengo temprano y paso la noche acá, quiero evitar problemas por eso me vine temprano”, relató.

Aunque el sacrificio económico no es menor, no se queja: “Solo el colectivo ida y vuelta cuesta entre $30.000 y $40.000 Más la entrada, la comida y la previa… fácil, se te va un presupuesto de $250.000. Pero no importa, esto es familia”, dice.