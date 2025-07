Ver lo mismo en todas partes: el extraño efecto donde las cosas "te persiguen"

"El fenómeno Baader-Meinhof se basa en la idea de que ves algo varias veces, luego empiezas a notarlo con más intensidad y luego empiezas a encontrar maneras de confirmar que es la única verdad", explica Joseph Vacchiano, terapeuta de Serenium Therapy and Wellness a Very Well Mind. "Puede parecer que algo sucede con más frecuencia cuando, en realidad, simplemente sos más consciente de ello".