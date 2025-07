Cadáveres acumulados: protesta en el norte de México

La protesta fue convocada por un colectivo civil Justicia por Nuestros Deudos, conformado por familiares de las personas halladas en ese lugar. Los manifestantes marcharon de la sede de la funeraria a las instalaciones de la fiscalía. “Nos dieron sus cenizas, pero pues no son, entonces yo exijo justicia para él, para que me lo entreguen. Más que nada es la justicia, para que me entreguen a mi papá”, dijo Brisa Agüero, hija de Juan Agüero, quien murió el 6 de noviembre de 2020 de covid.