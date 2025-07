Ignacio Galván se acomoda en el fondo de Atlético Tucumán

“En Buenos Aires tardaba más de una hora para ir a entrenar, y eso que vivía en Capital. El tránsito es un caos. Acá me muevo en auto que me lo trajo mi familia. Los primeros días me llevaba con Lautaro, ‘Pipa’ (Ezequiel Godoy) y Clever (Ferreira). Siempre me dieron una mano desde el primer momento. Parecíamos el auto de los payasos porque nos bajamos un montón”, bromeó.