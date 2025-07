Try, conversión y gloria: así se coronó Lawn Tennis en el Anual Tucumano

TANTOS: Primer tiempo: 6’ try de Suaze (TR), 11’ penal de Rodríguez Prado (LT); 33’ try de Novillo, convertido por Rodríguez Prado (LT); 39’ drop goal de Rodríguez Prado (LT); try de Campo (TR). Segundo tiempo: 4’ penal de Witte (TR); 14’ penal de Sebastián Ferro (LT), 17’ penal de Witte (TR); 22’ penal de Ferro (LT); 27’ y 31’ penal de Witte (TR); 41’ try de Mukdise convertido por Ferro (LT). Estadio: Lawn Tennis. Árbitro: Pedro López Vildoza.