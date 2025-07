Cartas de lectores: Mal humor

Quise ver la televisación del Fiesta Nacional de la Feria de Simoca, de la que disfruté bastante. Salvo cuando, a mi criterio un supuesto “humorista”, faltó el respeto de manera directa a los tucumanos y su idiosincrasia. Pero ahí no termino la cosa, ya que en un festival anunciado como para toda la familia, esta persona no dejo de hacer chistes subidos de tono y, diría, de mal gusto. ¿Qué hubiera pensado don Luis Landriscina que retrataba tan bien a nuestra gente y hacía humor para toda la familia? ¿Qué criterio tuvieron los organizadores para seleccionarlo? ¿Acaso no sabían el tipo de humor que hace?