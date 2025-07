Cartas de lectores: Chacales robando a jubilados

A principios de julio los jubilados hemos sido víctimas de los chacales informáticos. Sabiendo que la gente mayor no accede a la tecnología moderna, estos depredadores han saqueado nuestras cuentas en los bancos. Ignoro cómo lo hacen… ¡pero lo hacen! Empresas fantasmas debitan todo lo que pueden de nuestras cuentas y luego tenemos que perder nuestro tiempo yendo al banco, perdiendo lo poco que nos queda, y lo más valioso, el tiempo. No son los bancos los responsables, supongo, pero tendrán que poner frenos a estos saqueos para proteger lo exiguo de nuestros ahorros de esta nueva clase de depredadores. Esperamos la ayuda de los mismos bancos y de las autoridades pertinentes para que no se ensañen con los viejos.