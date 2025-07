Tras el escándalo en el show de Coldplay, Andy Byron fue dado de baja de la empresa

La empresa tecnológica enfatizó su compromiso con la ética y la responsabilidad. "Se espera que nuestros líderes marquen la pauta tanto en conducta como en responsabilidad, y recientemente, esa pauta no se cumplió", dijeron. Astronomer, conocida por su liderazgo en el espacio DataOps, busca asegurar que este incidente no opaque su trabajo en el sector. "Aunque el conocimiento de nuestra empresa puede haber cambiado de la noche a la mañana, nuestro producto y nuestro trabajo para nuestros clientes no lo hizo", añadió el comunicado.