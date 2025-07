Cuánto devolver por la causa Vialidad

No es la situación con Vialidad. Hubo un daño al Estado por administración fraudulenta, no una pérdida de ingresos. Podría pensarse que si el perjuicio estuvo en los sobreprecios de obras públicas la actualización debería usar un índice que tuviera en cuenta esa actividad, pero no correspondería. El gobierno no sólo hace o financia obras sino que cubre una amplia gama de funciones. Por eso interesa el poder adquisitivo de lo gastado de más que podría haberse empleado en otros destinos. Un cálculo más preciso debería tener en cuenta el beneficio social no realizado por gastar el dinero en sobreprecios, pero dada la variedad de tareas del Estado una buena aproximación es por inflación.