La ola Puma arrasó con Uruguay

El sábado 16 de agosto, desde las 18.10, frente a los All Blacks en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Los Pumas afrontarán el primer partido del Rugby Championships. Imaginar que ante los hombres de negro podrían apoyar ocho tries como lo hicieron ante los uruguayos es difícil, pero como mínimo, del otro lado saben que el “modelo Contepomi” anda bien. No sólo porque él mismo head coach lo diga, sino porque se ve.