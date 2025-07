Pequeñas contradicciones sin importancia

Pero no es normal, y en democracia no deberíamos tolerarlo. Los efectos de la grieta en el discurso político no solo conducen al lenguaje de los improperios, sino que afectan la lógica misma del discurso. Con esta pérdida absoluta de objetividad y de equilibrio ¿no cruzamos una línea de difícil retorno?, porque al insulto se le puede bajar el tono, pero cuando la grieta cala en los fundamentos de la argumentación, el diálogo y el acuerdo se tornan imposibles: cada bando se atrinchera en su propia racionalidad a los extremos de un puente roto.